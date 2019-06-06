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15:38, 6 июня 2019 751
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Миллионный долг Шерина погасил его знакомый

Миллионный долг Шерина погасил его знакомый

Миллионный долг депутата Госдумы от Рязанской области Александра Шерина погасил его знакомый — Александр Репников. Об этом в четверг, 6 июня, стало известно на заседании регионального арбитражного суда.

Представитель заявителя показал суду заявление о процессуальном правопреемстве и оригинал платежного поручения на сумму в один миллион 53 тысячи рублей на обозрение.

Представитель Сергея Чудина заявил, что документы он видит впервые и ходатайствовал о переносе судебного заседания для ознакомления с ними и проверки фактов поступления денег.

Заседание перенесли на пятницу 5 июля.

Напомним, Сергей Чудин просит признать Шерина банкротом и выставить его имущество на продажу из-за долга на общую сумму 1 миллион 53 тысячи 372 рубля 18 копеек. Мирно договориться у них не вышло.


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