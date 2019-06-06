Любимов потерял девять позиций в рейтинге влияния

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Николай Любимов занял 42-е место в рейтинге влиятельности глав 85 российских регионов по итогам мая. Исследование распространило Агентство политических и экономических коммуникаций.
В апреле глава региона занимал 33-е место в рейтинге. В мае он опустился на девять строчек.
Рейтинг составили по результатам опроса 26 экспертов: политологов, политтехнологов, медиаэкспертов, журналистов. Они включили Любимова в группу «сильного влияния».
Самыми влиятельными главами субъектов России оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов.
Агентство политических и экономических коммуникаций создано в 2004 году, работает в сфере политических, рейтинговых, региональных и других исследований, общественных коммуникаций и медиа-проектов.
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