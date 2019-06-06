RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Липецкий браконьер заплатил почти 300 тысяч рублей за убитого лосенка. Об этом
В конце декабря 2018 года мужчина незаконно застрелил шестимесячного лосенка на территории Данковского района. Во время дознания он признал вину и возместил ущерб, который составил 240 тысяч рублей.
Липчанин впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести. По статье 76.2 УК его освободили от уголовной ответственности и назначили штраф в 50 тысяч рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьООО «Универсал-эксперт» публикует расценки услуг на выборах депутатов Московской гордумы седьмого созыва
|
cледующая новость →Андрею Минаеву отказали в отмене домашнего ареста
Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.