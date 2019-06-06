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15:20, 6 июня 2019 180
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Липецкий браконьер заплатил почти 300 тысяч рублей за убитого лосенка

Липецкий браконьер заплатил почти 300 тысяч рублей за убитого лосенка

Фото: Pixabay.com

Липецкий браконьер заплатил почти 300 тысяч рублей за убитого лосенка. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

В конце декабря 2018 года мужчина незаконно застрелил шестимесячного лосенка на территории Данковского района. Во время дознания он признал вину и возместил ущерб, который составил 240 тысяч рублей.

Липчанин впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести. По статье 76.2 УК его освободили от уголовной ответственности и назначили штраф в 50 тысяч рублей.


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