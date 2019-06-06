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Фото: Pixabay.com
Липецким школьникам за собранную макулатуру подарили саженцы. Об этом
Десять школ собрали около десяти тонн макулатуры. Победили ученики школы №41 (более полутора тонн). За сданную бумагу в соответствии с объемом участникам вручили сертификаты муниципального «Зеленхоза» на покупку саженцев деревьев и кустарников для озеленения школьной территории.
Отмечается, что за три года благодаря этому конкурсу высадили более 1,3 тысячи деревьев.
Акцию «Дни защиты от экологической опасности» проводили с 22 марта по 5 июня. За это время в городе провели более 200 мероприятий экологической направленности. В них поучаствовали свыше 157 тысяч человек.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.