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Фото: Pixabay.com
Липчанин пойдет под суд за распространение детской порнографии. Об этом
По версии следствия, 45-летний безработный житель Чаплыгина создал виртуальное облачное хранилище, куда загружал порно.
«В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции „вышли“ на подозреваемого», — не стали уточнять подробности в прокуратуре.
На злоумышленника завели уголовное дело по пункткам «а, г» части 2 статьи 242.1 УК. Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.
Дело направили в суд.
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.