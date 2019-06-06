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9:44, 6 июня 2019 128
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Калужская пенсионерка отдала мошеннику 23 тысячи рублей, чтобы получить компенсацию за лекарства

Калужская пенсионерка отдала мошеннику 23 тысячи рублей, чтобы получить компенсацию за лекарства

Фото: Pixabay.com

Калужская пенсионерка отдала мошеннику 23 тысячи рублей, чтобы получить компенсацию за лекарства. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Жительнице Боровского района позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и заявил, что она может получить компенсацию за купленные лекарства, если переведет на указанный им счет 33 тысячи рублей. Женщина перевела 23 тысячи. На следующий день злоумышленник вновь позвонил ей и спросил, переведет ли она оставшуюся сумму. Та пообещала сделать это после того, как свяжется с внуком.

«Как только в их разговоре появилось третье лицо, мужчина на связь больше не выходил», — отметили в полиции.

Оперативники установили злоумышленника. Им оказался ранее несудимый житель Москвы 1978 года рождения. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК («Мошенничество»). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Москвич находится под подпиской о невыезде.


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