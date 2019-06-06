Калужанин украл инструменты из четырех бытовок

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Житель Боровского района украл инструменты из четырех бытовок. Об этом
Мужчина 1974 года рождения работал в вечернюю смену. Он обратил внимание, что дверь вагончика-бытовки оставили открытой. Он забрал разные инструменты на сумму более 61 тысячи рублей.
После этого мужчина в течение нескольких месяцев еще три раза обворовывал бытовки. Ущерб составил 41,5 тысячи, 24,5 тысячи и 46 тысяч рублей. Краденное злоумышленник сдавал в комиссионный магазин в Обнинске или сбывал третьим лицам.
На калужанина завели уголовное дело.
Фото с
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