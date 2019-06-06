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19:19, 6 июня 2019 153
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Из-за ремонта теплотрассы на площади Свободы изменится движение транспорта

Из-за ремонта теплотрассы на площади Свободы изменится движение транспорта

Фото: Администрация Рязани

Из-за ремонта теплотрассы на площади Свободы изменится движение транспорта. Закрытие движения будет действовать в районе дома №2 до 19 июня. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В связи с этим движение маршрутки №41 на участке между остановками «площадь Ленина» и «площадь Свободы» будут следовать по улицам Ленина, Свободы в прямом и обратном направлении.

На остальных участках по своему маршруту.


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