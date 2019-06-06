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Фото: Администрация Рязани
Из-за ремонта теплотрассы на площади Свободы изменится движение транспорта. Закрытие движения будет действовать в районе дома №2 до 19 июня. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
В связи с этим движение маршрутки №41 на участке между остановками «площадь Ленина» и «площадь Свободы» будут следовать по улицам Ленина, Свободы в прямом и обратном направлении.
На остальных участках по своему маршруту.
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.