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В четверг, 6 июня, Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем русского языка. Он пожелал жителям региона здоровья, счастья, мира и благополучия.
«Сегодня русскую речь можно услышать во всех уголках земного шара. Наш язык — неотъемлемая часть мирового культурного наследия, инструмент межгосударственной коммуникации. Высокий уровень речевой культуры открывает большие возможности для личностного становления, самореализации и профессионального роста», — отметил председатель облдумы.
По его словам, ученые-филологи, педагоги, библиотекари, студенты и краеведы проводят серьезную работу по изучению родного языка, сохранению чистоты и богатства русского слова.
«Пусть для каждого жителя нашей многонациональной Родины День русского языка будет праздником дружбы и любви к русской словесности!» — заключил Фомин.
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.