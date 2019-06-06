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Дмитрия Филиппова назначили зампредом правительства Рязанской области. Соответствующее постановление губернатора Рязанской области Николая Любимова опубликовали на
Ранее Филиппов занимал должность министра сельского хозяйства Рязанской области.
Постановление вступит в силу с 7 июня 2019 года.
Напомним, Николай Любимов освободил от должностей трех своих заместителей. Виталий Артемов, Олег Харивский и Лариса Крохалева написали заявления по собственному желанию.
Фото с сайта министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
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