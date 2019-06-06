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17:52, 6 июня 2019 180
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Дмитрия Филиппова назначили зампредом правительства Рязанской области

Дмитрия Филиппова назначили зампредом правительства Рязанской области

Дмитрия Филиппова назначили зампредом правительства Рязанской области. Соответствующее постановление губернатора Рязанской области Николая Любимова опубликовали на сайте правительства.

Ранее Филиппов занимал должность министра сельского хозяйства Рязанской области.

Постановление вступит в силу с 7 июня 2019 года.

Напомним, Николай Любимов освободил от должностей трех своих заместителей. Виталий Артемов, Олег Харивский и Лариса Крохалева написали заявления по собственному желанию.

Фото с сайта министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области


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