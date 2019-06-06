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22:33, 6 июня 2019 180
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Дирекцию рязанских дорог обязали сделать тротуары в Милославском

Дирекцию рязанских дорог обязали сделать тротуары в Милославском

Дирекцию дорог Рязанской области обязали установить фонари и сделать тротуары на улице Привокзальной в Милославском. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Проверка показала, что на дороге нет освещения и пешеходной зоны, что нарушает требования закона.

В суд направили иск с требованием признать бездействие дирекции незаконным и обязать ее устранить нарушения до 31 декабря 2020 года.

Заявление прокурора полностью удовлетворили.


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