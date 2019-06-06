Дирекцию рязанских дорог обязали сделать тротуары в Милославском

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Дирекцию дорог Рязанской области обязали установить фонари и сделать тротуары на улице Привокзальной в Милославском. Об этом сообщил
Проверка показала, что на дороге нет освещения и пешеходной зоны, что нарушает требования закона.
В суд направили иск с требованием признать бездействие дирекции незаконным и обязать ее устранить нарушения до 31 декабря 2020 года.
Заявление прокурора полностью удовлетворили.
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