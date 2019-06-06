Дачную амнистию в России могут продлить до 2022 года

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Законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2020 года одобрили в Правительстве России. Об этом сообщил официальный сайт кабмина.
Законопроект предусматривает продление до 1 марта 2020 года возможности оформления прав в упрощенном порядке. Это касается садовых домов и жилых домов, «созданных на садовых и дачных земельных участках».
Для их упрощенной регистрации не надо направлять уведомления о планируемых строительстве или реконструкции таких объектов, а также уведомлений об их окончании.
Такой упрощенный порядок оформления прав действовал до 1 марта 2019 года.
Между тем, в середине мая в Госдуму внесли проект закона о продлении дачной амнистии до 1 марта 2022 года. Этого ожидают около миллиона россиян.
Решение о сроках продления примут в конце июня, пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Есть варианты до 2020 года и до 2022 года. Если только до 2020, то вынудим проводить кадастровые работы в зиму, а они в это время проходят сложно», — цитирует Крашенинникова
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