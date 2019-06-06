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ЦИК России рекомендовал в рязанский облизбирком депутата облдумы Алексея Просянникова. Вопрос рассмотрели на заседании комиссии в четверг, 6 июня.
Алексей Просянников — депутат областной думы шестого созыва от «Единой России». Включить его в состав комиссии должен губернатор.
Докладчик по вопросу Сергей Сироткин напомнил, что 3 июня рязанский облизбирком
Сироткин отметил, что «просто так ничего не бывает» и рекомендовал членам избиркома в регионах «аккуратнее работать с бюджетными средствами».
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