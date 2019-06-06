Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:57, 6 июня 2019 298
 0    0

ЦИК России рекомендовал в рязанский облизбирком депутата облдумы

ЦИК России рекомендовал в рязанский облизбирком депутата облдумы

ЦИК России рекомендовал в рязанский облизбирком депутата облдумы Алексея Просянникова. Вопрос рассмотрели на заседании комиссии в четверг, 6 июня.

Алексей Просянников — депутат областной думы шестого созыва от «Единой России». Включить его в состав комиссии должен губернатор.

Докладчик по вопросу Сергей Сироткин напомнил, что 3 июня рязанский облизбирком покинул председатель Владимир Грачев.

Сироткин отметил, что «просто так ничего не бывает» и рекомендовал членам избиркома в регионах «аккуратнее работать с бюджетными средствами».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Одобрено рунетом. Топ книг известных блогеров

Одобрено рунетом. Топ книг известных блогеров

«Читай-город» составил список книг топ-блогеров, которые знают все об отношениях, могут поделиться самыми вкусными рецептами и рассказать, как создать дом мечты и раскрутить свой блог.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:10, 23 мая 2019 18 982
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
12:46, 31 мая 2019 18 766
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
13:13, 1 июня 2019 18 383
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
21:34, 25 мая 2019 18 162
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
12:00, 29 мая 2019 12 907
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 4
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум