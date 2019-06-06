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8:38, 6 июня 2019 126
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Чиновники объяснили причину зловония в Сараях

Чиновники объяснили причину зловония в Сараях

Фото: Издательство «Пресса»

Чиновники объяснили причину зловония в Сараях. Как уточняет издательство «Пресса», жители поселка постоянно жалуются на неприятный запах.

«Стоит такой запах аммиака, что невозможно открыть окна; как выйти на детские площадки с детьми, когда на улицах такой запах, просто ужас!» — возмущаются люди.

Специалист по благоустройству городского поселения районной администрации Николай Карнов пояснил, что неприятный запах исходит от свинокомплексов. Холдинг ООО «Вердазернопродукт» вывозит и сбрасывает навоз на поля, не перепахивая его.

«Дело в том, что при внесении жидкого свиного навоза на поля нарушена технология, то есть все это не запахивается в почву, а остается лежать на поверхности, издавая „благоуханье“ на многие километры», — сказал Карнов.

Он пояснил, что руководства холдинга предупредили о необходимости исправить ситуацию. В противном случае предприятию грозят большие штрафы.


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