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Бульвар Сорокина в Липецке подготовили к ремонту. Об этом
Рабочие демонтировали четыре скамейки и восемь лавочек, привели в порядок зеленые насаждения и увезли арт-объекты.
Во второй половине июня начнется основной этап благоустройства. Покрытие из разрушенных бетонных плит заменят комбинированным, обустроят пешеходные и беговые зоны, велодорожки, а также экологические тропы и освещение. Работы планируют выполнить до 10 июля.
Сквер откроют в День города.
Планируется, что в сквере сделают беседки, качели, выставочный павильон и сцену с амфитеатром.
Фото с сайта администрации Липецка
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.