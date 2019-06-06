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16:05, 6 июня 2019 134
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Более 300 пассажиров тульского транспорта обменяли билеты на поход в кино

Более 300 пассажиров тульского транспорта обменяли билеты на поход в кино

Фото: Pixabay.com

Более 300 пассажиров тульского транспорта обменяли билеты на поход в кино. Об этом сообщил администрации города.

Акцию с 18 марта по 31 мая проводили культурный центр «Типография» и администрация. Горожане собирали по 20 билетов общественного транспорта «Тулгорэлектротранса» и обменивали их на поход в кино, на концерт, лекцию или мастер-класс.

Туляки собрали около 13 тысяч билетов. Большинство участников акции выбрали билеты на просмотр фильма, концерты и стендап-выступления.

Отмечается, что сейчас рассматривают вопрос о повторном запуске акции.


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