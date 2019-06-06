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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Андрею Минаеву отказали в отмене домашнего ареста. В четверг, 6 июня, в рязанском областном суде рассмотрели апелляцию адвокатов ректора РГУ на продление меры пресечения.
Защитники посчитали, что ее можно заменить на определенные запреты, так как все допросы уже закончились и подсудимый не сможет повлиять на своих подчиненных.
«С недавнего времени врио ректора вуза назначен Сергей Демидов, поэтому никаких административных методов воздействия на своих бывших подчиненных я не вижу. А ходить и кому-то угрожать… ну это уже совсем», — заявил Минаев.
Он напомнил, что ему требуется серьезная медицинская помощь, которую он не может получить под домашним арестом.
Прокурор остался при своем мнении и предложил оставить решение Советского суда в силе.
Суд поддержал сторону обвинения.
Решение вступило в законную силу.
Напомним, 1 апреля ректора
По версии следствия, руководство вуза
Проректора РГУ Кирьянову
5 апреля суд над ректором
Позже решение
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