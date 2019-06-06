Андрею Минаеву отказали в отмене домашнего ареста. В четверг, 6 июня, в рязанском областном суде рассмотрели апелляцию адвокатов ректора РГУ на продление меры пресечения.

Защитники посчитали, что ее можно заменить на определенные запреты, так как все допросы уже закончились и подсудимый не сможет повлиять на своих подчиненных.

«С недавнего времени врио ректора вуза назначен Сергей Демидов, поэтому никаких административных методов воздействия на своих бывших подчиненных я не вижу. А ходить и кому-то угрожать… ну это уже совсем», — заявил Минаев.

Он напомнил, что ему требуется серьезная медицинская помощь, которую он не может получить под домашним арестом.

Прокурор остался при своем мнении и предложил оставить решение Советского суда в силе.

Суд поддержал сторону обвинения.

Решение вступило в законную силу.

Напомним, 1 апреля ректора Андрея Минаева и проректора Елену Кирьянову задержали по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, руководство вуза предупредило более десяти деканов о том, что их должны фиктивно премировать. В бухгалтерских документах они расписывались за получение 104 тысяч рублей, а себе оставляли только десять тысяч. Более миллиона рублей пошли на прием проверяющей комиссии, чтобы повлиять на результат аккредитации.

Проректора РГУ Кирьянову отпустили под подписку о невыезде. 3 апреля суд не избрал меру пресечения для Минаева и продлил срок задержания.

5 апреля суд над ректором начался с аплодисментов выпускников РГУ. Через адвоката они передали судье около 380 подписей с просьбой избрать руководителю вуза меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но в итоге суд закончился арестом.