За неделю в Рязанской области подорожали яблоки и соль. Мониторинг цен

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За неделю, с 28 мая по 3 июня, в Рязанской области подорожали яблоки (на 4,7%) и соль (на 2,1%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
Повышение цены зафиксировали на:
Кроме того, в регионе подешевели яйцо куриное — на 3,8%, сахар-песок — на 3,3%, капусту белокочанную — на 2,1%, куры, крупу гречневую-ядрицу — на 0,6%, молоко — на 0,3%, рис — на 0,1%.
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