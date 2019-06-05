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15:53, 5 июня 2019 87
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За неделю в Рязанской области подорожали яблоки и соль. Мониторинг цен

За неделю в Рязанской области подорожали яблоки и соль. Мониторинг цен

За неделю, с 28 мая по 3 июня, в Рязанской области подорожали яблоки (на 4,7%) и соль (на 2,1%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.

Повышение цены зафиксировали на:

  • лук репчатый (1,7%);
  • рыбу мороженую (1,1%);
  • картофель (0,9%);
  • говядину (0,5%);
  • баранину (0,4%);
  • морковь, пшено (0,2%);
  • свинину, чай (0,1%).

Кроме того, в регионе подешевели яйцо куриное — на 3,8%, сахар-песок — на 3,3%, капусту белокочанную — на 2,1%, куры, крупу гречневую-ядрицу — на 0,6%, молоко — на 0,3%, рис — на 0,1%.


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