В Тамбове автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

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Под Тамбовом автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие. Об этом сообщил
ДТП произошло 4 мая в 13:20. На Рассказовском шоссе в районе дома №8 водитель автобуса ПАЗ не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Daewoo Matiz, которая остановилась впереди в попутном направлении перед нерегулируемым пешеходным переходом.
В результате ДТП водитель автомобиля Daewoo Matiz получила телесные повреждения и ее доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
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