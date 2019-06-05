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В Скопинском районе семейную пару задержали за кражу печи у пенсионера. Об этом сообщила
В полицию обратился 67-летний рязанец, который рассказал, что с его участка в деревне Шелемишевские Хутора похитили чугунную печь и другие металлические изделия.
Оперативники объехали ближайшие пункты приема вторсырья и нашли похищенное.
«Однако выяснить, кто сдал этот предмет оказалось не просто — приемщик не запомнил этих людей. В другом пункте приема металлолома сотрудники обнаружили другие предметы из списка похищенного. В этом случае удалось установить, что к хищению причастна семейная пара 31-летних жителей соседнего поселка», — говорится в пресс-релизе.
Злоумышленников разыскали и задержали.
Оперативники выяснили, что пара дважды забиралась на участок пенсионера. Они сломали входную дверь дома и унесли чугунную печь, а через пару дней, отдохнув, вынесли другие предметы. Полученные деньги похитители потратили на спиртное.
В отношении мужчины и женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
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