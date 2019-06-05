В Калужской области незаконно вырубили больше тысячи деревьев

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В Калужской области вырубили незаконно вырубили больше тысячи деревьев. Об этом сообщил
По версии следствия, 54-летний житель соседнего региона, не имея соответствующих разрешительных документов на заготовку древесины, дал указание провести вырубку леса.
Мужчины вырубили 980 берез, 174 ели и 8 осин.
В результате лесничеству причинен ущерб на общую сумму более 3,7 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.