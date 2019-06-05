Улицу Сенную перекрыли на неделю

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Утром в среду, 5 июня, закрыли движение по улице Сенной. В районе дома №1 начался ремонт участка теплотрассы, сообщила
Проезд откроют в 24:00 понедельника, 10 июня. Работы проведет МУП «РМПТС».
На время ремонта здесь установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.