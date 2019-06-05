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Тамбовчанин пойдет под суд за похищение 20 тонн цемента. Об этом сообщил
В полицию поступили три заявления от предпринимателей. Неизвестный мошенник завладел оптовыми партиями строительных материалов. Сотрудники полиции опросили каждого потерпевшего и установили, что все они пользовались объявлениями на одном из сайтов по логистическим направлениям.
Так, предприниматель из города Жердевка заказал в Пензе 20 тонн цемента, которые должны были привезти на склад в Жердевский район. Однако, в пути водитель грузовика получил от посредника указание, что цемент необходимо выгрузить в Тамбове.
Посредник от лица определенной фирмы заказывал цемент, искал водителя с грузовиком для перевозки, далее находил покупателя, которому от своего лица продавал груз. В процессе перевозки мошенник изменял конечный пункт доставки: вместо Жердевки цемент выгружался в Тамбове, вместо Тамбова — в Мичуринске. Там он оперативно находил покупателя на стройматериалы по более низкой цене.
Мошенника задержали в Башкортостане. Им оказался уроженец Челябинска, который проживал на съемной квартире.
По решению суда он был арестован и помещен в следственный изолятор.
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