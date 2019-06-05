Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:28, 5 июня 2019 114
 0    0

Тамбовчанин пойдет под суд за похищение 20 тонн цемента

Тамбовчанин пойдет под суд за похищение 20 тонн цемента

Тамбовчанин пойдет под суд за похищение 20 тонн цемента. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию поступили три заявления от предпринимателей. Неизвестный мошенник завладел оптовыми партиями строительных материалов. Сотрудники полиции опросили каждого потерпевшего и установили, что все они пользовались объявлениями на одном из сайтов по логистическим направлениям.

Так, предприниматель из города Жердевка заказал в Пензе 20 тонн цемента, которые должны были привезти на склад в Жердевский район. Однако, в пути водитель грузовика получил от посредника указание, что цемент необходимо выгрузить в Тамбове.

Посредник от лица определенной фирмы заказывал цемент, искал водителя с грузовиком для перевозки, далее находил покупателя, которому от своего лица продавал груз. В процессе перевозки мошенник изменял конечный пункт доставки: вместо Жердевки цемент выгружался в Тамбове, вместо Тамбова — в Мичуринске. Там он оперативно находил покупателя на стройматериалы по более низкой цене.

Мошенника задержали в Башкортостане. Им оказался уроженец Челябинска, который проживал на съемной квартире.

По решению суда он был арестован и помещен в следственный изолятор.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Добро пожаловать в человейники! Какие угрозы исходят от микроскопических квартир

Добро пожаловать в человейники! Какие угрозы исходят от микроскопических квартир 2

Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь, но насколько комфортно жить в таких башнях?

Популярное
Комментируемое
Новое
15:10, 23 мая 2019 18 819
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
12:46, 31 мая 2019 18 469
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
21:34, 25 мая 2019 18 092
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
13:13, 1 июня 2019 17 903
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:00, 29 мая 2019 12 724
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 4
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум