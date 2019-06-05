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10:03, 5 июня 2019 190

Рязанское предприятие КРЭТ отметили золотой медалью форума «Здравница»

Рязанское предприятие КРЭТ отметили золотой медалью форума «Здравница»

Продукцию филиала АО «ГРПЗ» — Касимовского приборного завода — отметили золотой медалью Всероссийского форума «Здравница-2019», который прошел в Алуште. Предприятие наградили дипломом в номинации «Лучшие физиотерапевтические технологии».

Касимовский приборный завод представил магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг» с новейшей технологией лечения сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

«Мультимаг» применяется в физиотерапевтических кабинетах поликлиник, больниц, профилакториев и санаториев. Метод лечения основан на оздоровительном воздействии на организм низкоинтенсивного магнитного поля специальной структуры. Процедура лечения эффективна и безболезненна.

Также АО «ГРПЗ» продемонстрировало офтальмологические приборы торговой марки diathera: тонометр для измерения внутриглазного давления ТГДц-03 и магнитотерапевтический аппарат АМТО-02.

Цифровые портативные приборы для измерения внутриглазного давления — тонометры ТГДц-03 — используются при диагностике, лечении и контроле глаукомы. Процедура измерения проводится через веко в зоне склеры. Приборы используются также в сложных клинических случаях, например, при патологии и/или хирургии роговицы, синдроме сухого глаза, аллергических реакциях.

Для лечения близорукости, дальнозоркости, астенопии, компьютерного зрительного синдрома предназначены магнитотерапевтические аппараты АМТО-02. Они воздействуют на глазное яблоко и прилегающие к нему области импульсным магнитным полем.

Стенд АО «ГРПЗ» осмотрели президент Национальной курортной ассоциации, доктор медицинских наук, академик РАН Александр Разумов, заместитель председателя Совета министров Крыма — руководитель Аппарата совета министров Крыма Лариса Опанасюк, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Для всех посетителей специалисты предприятия провели мастер-классы по использованию медицинской продукции.

Филиал АО «ГРПЗ» — Касимовский приборный завод — один из лидеров на рынке медицинского, лабораторного и физиотерапевтического оборудования среди отечественных производителей. Многие медицинские учреждения и санатории России и стран ближнего зарубежья оснащены его продукцией.

Всероссийский Форум «Здравница» — главное мероприятие санаторно-курортной отрасли страны. Это площадка для налаживания деловых контактов и информирования о современных тенденциях развития технологий восстановительного лечения, медицинской реабилитации, курортологии, спортивной медицины, индустрии курортного и туристического бизнеса.

В этом году свою продукцию на форуме представили более ста российских компаний.


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