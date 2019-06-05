Рязанское предприятие КРЭТ отметили золотой медалью форума «Здравница»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Продукцию филиала АО «ГРПЗ» — Касимовского приборного завода — отметили золотой медалью Всероссийского форума «Здравница-2019», который прошел в Алуште. Предприятие наградили дипломом в номинации «Лучшие физиотерапевтические технологии».
Касимовский приборный завод представил магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг» с новейшей технологией лечения сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
«Мультимаг» применяется в физиотерапевтических кабинетах поликлиник, больниц, профилакториев и санаториев. Метод лечения основан на оздоровительном воздействии на организм низкоинтенсивного магнитного поля специальной структуры. Процедура лечения эффективна и безболезненна.
Также АО «ГРПЗ» продемонстрировало офтальмологические приборы торговой марки diathera: тонометр для измерения внутриглазного давления ТГДц-03 и магнитотерапевтический аппарат АМТО-02.
Цифровые портативные приборы для измерения внутриглазного давления — тонометры ТГДц-03 — используются при диагностике, лечении и контроле глаукомы. Процедура измерения проводится через веко в зоне склеры. Приборы используются также в сложных клинических случаях, например, при патологии и/или хирургии роговицы, синдроме сухого глаза, аллергических реакциях.
Для лечения близорукости, дальнозоркости, астенопии, компьютерного зрительного синдрома предназначены магнитотерапевтические аппараты АМТО-02. Они воздействуют на глазное яблоко и прилегающие к нему области импульсным магнитным полем.
Стенд АО «ГРПЗ» осмотрели президент Национальной курортной ассоциации, доктор медицинских наук, академик РАН Александр Разумов, заместитель председателя Совета министров Крыма — руководитель Аппарата совета министров Крыма Лариса Опанасюк, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
Для всех посетителей специалисты предприятия провели мастер-классы по использованию медицинской продукции.
Филиал АО «ГРПЗ» — Касимовский приборный завод — один из лидеров на рынке медицинского, лабораторного и физиотерапевтического оборудования среди отечественных производителей. Многие медицинские учреждения и санатории России и стран ближнего зарубежья оснащены его продукцией.
Всероссийский Форум «Здравница» — главное мероприятие санаторно-курортной отрасли страны. Это площадка для налаживания деловых контактов и информирования о современных тенденциях развития технологий восстановительного лечения, медицинской реабилитации, курортологии, спортивной медицины, индустрии курортного и туристического бизнеса.
В этом году свою продукцию на форуме представили более ста российских компаний.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИз пруда в Тульской области выловили труп мужчины
|
cледующая новость →В Сасове горел двухквартирный дом, есть пострадавший
RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.