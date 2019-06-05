Рязанским детям-сиротам предложили стать кадетами академии следственного комитета

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Рязанским детям-сиротам предложили стать кадетами и студентами академии следственного комитета. Об этом сообщил
«Система ведомственного образования позволяет эффективно решать задачи по интеллектуальному развитию и воспитанию несовершеннолетних в рамках действующих учебных учреждений. В частности, в двух кадетских корпусах и академиях СК России Москвы и Санкт-Петербурга готовятся собственные квалифицированные кадры, в том числе из числа социально незащищенной категории детей», — говорится в сообщении.
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководству ведомственных кадетских корпусов значительно увеличить количество обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
«Выпускники кадетских корпусов, изъявившие желание продолжить юридическое образование и успешно прошедшие необходимые вступительные испытания, смогут получить право на обучение в академиях Следственного комитета России. Получив диплом, ребята, ориентированные на осуществление качественного предварительного следствия в духе неукоснительного соблюдения прав и законных интересов граждан, пополнят ряды следователей», — добавили в следкоме.
Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области
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