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11:28, 5 июня 2019 70
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Рязанским детям-сиротам предложили стать кадетами академии следственного комитета

Рязанским детям-сиротам предложили стать кадетами академии следственного комитета

Рязанским детям-сиротам предложили стать кадетами и студентами академии следственного комитета. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

«Система ведомственного образования позволяет эффективно решать задачи по интеллектуальному развитию и воспитанию несовершеннолетних в рамках действующих учебных учреждений. В частности, в двух кадетских корпусах и академиях СК России Москвы и Санкт-Петербурга готовятся собственные квалифицированные кадры, в том числе из числа социально незащищенной категории детей», — говорится в сообщении.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководству ведомственных кадетских корпусов значительно увеличить количество обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Выпускники кадетских корпусов, изъявившие желание продолжить юридическое образование и успешно прошедшие необходимые вступительные испытания, смогут получить право на обучение в академиях Следственного комитета России. Получив диплом, ребята, ориентированные на осуществление качественного предварительного следствия в духе неукоснительного соблюдения прав и законных интересов граждан, пополнят ряды следователей», — добавили в следкоме.

Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области


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