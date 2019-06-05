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Фото: Администрация Рязани
Рязанские активисты очистили Борковской карьер №1. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
В субботу, 1 июня, на водоеме напротив ТЦ «Лента» и реке Трубеж в районе Рязанского Кремля прошли субботники по санитарной очистке берега и дна водных объектов.
Участниками акции стали группа компаний ParaDive, Федерация подводного спорта Рязанской области и сборная команда по подводному спорту «Поток». Всего собрали порядка семи кубометров мусора.
В субботнике, прошедшем на реке Трубеж в районе Рязанского Кремля приняли участие более 20 рязанских активистов, занимающиеся SUP серфингом. Там собрали около В ходе четырех кубометров мусора.
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