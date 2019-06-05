Рязанцам предложили подарить библиотеке прочитанные книги

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В рязанском филиале «Почты России» стартовала акция «Подари книгу библиотеке». Жителям региона предложили поделиться личными книгами, которые они уже прочитали.
Оставить издания рязанцы могут на полке в почтовом отделении по адресу: улица Почтовая, дом 49.
«Вы подарите книгам вторую жизнь, передав их в фонд сельских библиотек, которые, в свою очередь, с огромной благодарностью примут в дар вашу литературу», — обратились к рязанцам представители почты.
Сбор книг продлится до 1 июля.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.