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12:04, 5 июня 2019 793
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Рязанцам предложили подарить библиотеке прочитанные книги

Рязанцам предложили подарить библиотеке прочитанные книги

В рязанском филиале «Почты России» стартовала акция «Подари книгу библиотеке». Жителям региона предложили поделиться личными книгами, которые они уже прочитали.

Оставить издания рязанцы могут на полке в почтовом отделении по адресу: улица Почтовая, дом 49.

«Вы подарите книгам вторую жизнь, передав их в фонд сельских библиотек, которые, в свою очередь, с огромной благодарностью примут в дар вашу литературу», — обратились к рязанцам представители почты.

Сбор книг продлится до 1 июля.


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