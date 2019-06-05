На улице Каширина столкнулись автобус, мусоровоз и «Матиз»

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Утром в среду, 5 июня, на улице Каширина произошло ДТП. Примерно в 9:05 здесь столкнулись автобус №11, мусоровоз и Daewoo Matiz.
По словам очевидцев, автобус повредил стекло, въехав в мусоровоз. Никто из людей не пострадал.
Из-за аварии на улице Каширина образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс. Карты», скорость движения в потоке в сторону улицы Семинарской составляет 3-15 километров в час, в другую сторону — 10-20 километров в час.
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