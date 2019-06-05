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Летом в Липецке построят скейт-парк. Об этом написал
Горожане на общественных слушаниях решили, что рубить деревья нельзя, а для занятий спортом можно предоставить площадку на месте бывшего автодрома. Орудия времен войны в свою очередь перенесут к центральному входу в парк Победы, где они с памятником солдату-победителю создадут единое пространство.
Поддержали концепцию создания гибридного скейт-парка из бетона скейтеры и роллеры. Они высказали несколько незначительных замечаний, которые будут учтены во время строительства. Рядом разместится зона отдыха.
На втором этапе планируется создание памп-трека для колесных видов спорта.
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