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15:38, 5 июня 2019 107
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Летом в Липецке построят скейт-парк

Летом в Липецке построят скейт-парк

Летом в Липецке построят скейт-парк. Об этом написал сайт администрации города.

Горожане на общественных слушаниях решили, что рубить деревья нельзя, а для занятий спортом можно предоставить площадку на месте бывшего автодрома. Орудия времен войны в свою очередь перенесут к центральному входу в парк Победы, где они с памятником солдату-победителю создадут единое пространство.

Поддержали концепцию создания гибридного скейт-парка из бетона скейтеры и роллеры. Они высказали несколько незначительных замечаний, которые будут учтены во время строительства. Рядом разместится зона отдыха.

На втором этапе планируется создание памп-трека для колесных видов спорта.


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