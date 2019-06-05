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13:54, 5 июня 2019 171
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Касимовец сорвал с женщины золотую цепочку, чтобы купить выпивку

Касимовец сорвал с женщины золотую цепочку, чтобы купить выпивку

Касимовец сорвал золотую цепочку с крестиком с местной жительницы, чтобы купить алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что накануне ночью 30-летний мужчина выпивал. Утром он собрался в магазин за добавкой, но у него не оказалось денег.

Поэтому злоумышленник сорвал украшение со случайной покупательницы и убежал. С помощью местных жителей полицейские смогли его оперативно задержать.

В отношении касимовца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.


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