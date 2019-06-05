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12:41, 5 июня 2019 448
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Из-за перекрытия Народного бульвара изменится схема движения транспорта

Из-за перекрытия Народного бульвара изменится схема движения транспорта

Фото: Администрация Рязани

Из-за перекрытия Народного бульвара изменится схема движения транспорта. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Вечером в среду, 5 июня, в районе дома №4 проведут ремонт водопровода. Проезд закроют с 22:00 5 июня до 7:00 6 июня.

На месте установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Схема движения общественного транспорта:

  • автобусы маршрутов №№47, 88 на участке пути между конечным остановочным пунктом «ул. Крупской» и остановкой «Рязанская таможня» следуют по улице Юбилейной, Московскому шоссе в прямом и обратном направлении;
  • автобусы маршрута №71 на участке пути между остановками «Народный бульвар» и «Рязанская таможня» следуют по улицам Великанова, Юбилейная, Московскому шоссе в прямом и обратном направлении;
  • троллейбусы маршрутов №№10, 17 из центра города следуют до остановки «Рязанская таможня» далее по Приокскому путепроводу, улице Октябрьской до остановки «Станкозавод», далее в обратном направлении;
  • троллейбусы маршрута №4 следуют от конечной остановки «Комбайновый завод» по улицам Промышленная, Станкозаводская, Октябрьская, проезду Шабулина, улицам Бирюзова, Интернациональная, Промышленная, до остановки «Комбайновый завод».

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.


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