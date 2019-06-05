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Фото: Администрация Рязани
Из-за перекрытия Народного бульвара изменится схема движения транспорта. Об этом сообщил
Вечером в среду, 5 июня, в районе дома №4 проведут ремонт водопровода. Проезд закроют с 22:00 5 июня до 7:00 6 июня.
На месте установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
Схема движения общественного транспорта:
Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
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