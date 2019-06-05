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Начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева намерены отправить под домашний арест до 5 августа. Об этом RZN.info сообщили в Басманном суде в среду, 5 июня.
В момент публикации новости проходит процесс по избранию меры пресечения.
Напомним, Ковалеву вменяют хищение муниципального имущества в особо крупном размере — часть 4 статьи 159 УК.
Вместе с ним по делу проходит директор организации ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов, который занимался изготовлением детской площадки для Лесопарка. Его намерены отправить под арест до 5 августа.
Напомним, ранее стало известно, что в квартире Игоря Ковалева и его рабочем кабинете
Следственные мероприятия проходят в рамках исполнения поручения Владимира Путина после
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