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16:20, 5 июня 2019 339
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Фомин поучаствовал в обсуждении культурно-просветительских проектов на Ливадийском форуме

Фомин поучаствовал в обсуждении культурно-просветительских проектов на Ливадийском форуме

Во вторник, 4 июня, председатель облдумы Аркадий Фомин поучаствовал в работе тематической секции «Культурно-просветительские проекты как фактор сближения культур» Ливадийского форума. Встречу провел сенатор от регионального парламента Игорь Морозов.

Участниками секции стали представители 17 зарубежных государств, а также зампредседателя Госсовета Крыма Эдип Гафаров, член Президиума крымского парламента Александр Шувалов, депутат Владимир Клычников.

В качестве почетных гостей выступили народная артистка России Лариса Долина и заслуженный художник России Никас Сафронов.

Присутствующие говорили о развитии фестивальных проектов, музейной дипломатии и театральной педагогике, о совершенствовании межкультурного взаимодействия.

«На мой взгляд, символично, что мероприятия Ливадийского форума проходят в канун очень значимого для россиян праздника — Дня русского языка. Наш язык — неотъемлемая часть мирового культурного наследия, инструмент межгосударственной коммуникации, — прокомментировал Аркадий Фомин. — Вопросы, которые обсуждаются на форуме в этом году, так или иначе затрагивают тему русского языка именно в контексте развития общекультурного пространства».


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