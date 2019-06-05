Фомин поучаствовал в обсуждении культурно-просветительских проектов на Ливадийском форуме

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Во вторник, 4 июня, председатель облдумы Аркадий Фомин поучаствовал в работе тематической секции «Культурно-просветительские проекты как фактор сближения культур» Ливадийского форума. Встречу провел сенатор от регионального парламента Игорь Морозов.
Участниками секции стали представители 17 зарубежных государств, а также зампредседателя Госсовета Крыма Эдип Гафаров, член Президиума крымского парламента Александр Шувалов, депутат Владимир Клычников.
В качестве почетных гостей выступили народная артистка России Лариса Долина и заслуженный художник России Никас Сафронов.
Присутствующие говорили о развитии фестивальных проектов, музейной дипломатии и театральной педагогике, о совершенствовании межкультурного взаимодействия.
«На мой взгляд, символично, что мероприятия Ливадийского форума проходят в канун очень значимого для россиян праздника — Дня русского языка. Наш язык — неотъемлемая часть мирового культурного наследия, инструмент межгосударственной коммуникации, — прокомментировал Аркадий Фомин. — Вопросы, которые обсуждаются на форуме в этом году, так или иначе затрагивают тему русского языка именно в контексте развития общекультурного пространства».
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