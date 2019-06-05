Две бабушки из Рязани прошли в четвертьфинал конкурса «Краса Земли 2020»

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Две бабушки из Рязанской области прошли в четвертьфинал конкурса «Краса Земли 2020».
Регион представляют 45-летняя Наталья Михалина — бухгалтер санатория «Кирицы» и 41-летняя Нина Никишина — педагог сасовского центра дополнительного образования. У женщин по одному внуку.
Всего в первый четвертьфинал попали 10 участниц из России, США и Германии. 5 июня завершится первый этап голосования, по результатам которого конкурс покинут четыре участницы с наименьшими показателями.
6 июня с 9 до 18 часов продолжится голосование, по результатам которого проект покинет одна участница, набравшая наименьшее количество голосов.
Кастинги на второй четвертьфинал продолжаются. К участию в проекте приглашают социально-активных женщин, у которых уже есть внуки. Оргкомитет будет рассматривать анкеты от участниц всех возрастов.
Заполнить анкету можно на
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