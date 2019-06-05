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17:09, 5 июня 2019 116
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Бывшую главу города Карабаново во Владимирской области обвинили в служебном подлоге

Бывшую главу города Карабаново во Владимирской области обвинили в служебном подлоге

Бывшую главу города Карабаново во Владимирской области обвинили в преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества) и части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом написал сайт регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что в июне 2018 года обвиняемая вступила в должность главы администрации муниципального образования. Отработав незначительное время, сити-менеджер решила отметить свой день рождения зарубежной туристической поездкой.

Зная, что не имеет права на отпуск, без документального оформления и разрешения главы города в середине августа 2018 года она выехала за пределы страны, из Турции вернулась через 10 дней.

Подчиненному работнику чиновница дала указание в табеле учета рабочего времени и расчета заработной платы проставить заведомо ложные сведения об исполнении должностных обязанностей в период ее отсутствия на работе.

За указанный период обвиняемая незаконно получила более 16 тысяч рублей.

22 апреля 2019 года чиновница добровольно сложила полномочия по муниципальной службе.

В ходе следствия обвиняемая, ныне пенсионер, возместила ущерб, причиненный бюджету муниципального образования, полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Уголовное дело направлено в суд.


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