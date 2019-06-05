Бывшую главу города Карабаново во Владимирской области обвинили в служебном подлоге

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Бывшую главу города Карабаново во Владимирской области обвинили в преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества) и части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом написал
Следствием установлено, что в июне 2018 года обвиняемая вступила в должность главы администрации муниципального образования. Отработав незначительное время, сити-менеджер решила отметить свой день рождения зарубежной туристической поездкой.
Зная, что не имеет права на отпуск, без документального оформления и разрешения главы города в середине августа 2018 года она выехала за пределы страны, из Турции вернулась через 10 дней.
Подчиненному работнику чиновница дала указание в табеле учета рабочего времени и расчета заработной платы проставить заведомо ложные сведения об исполнении должностных обязанностей в период ее отсутствия на работе.
За указанный период обвиняемая незаконно получила более 16 тысяч рублей.
22 апреля 2019 года чиновница добровольно сложила полномочия по муниципальной службе.
В ходе следствия обвиняемая, ныне пенсионер, возместила ущерб, причиненный бюджету муниципального образования, полностью признала вину и раскаялась в содеянном.
Уголовное дело направлено в суд.
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.