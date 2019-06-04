Житель Обнинска через форточку залез в квартиру к пенсионерке и украл у нее золото

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Фото: Pixabay.com
Житель Обнинска через форточку залез в квартиру к пенсионерке и украл у нее золотые украшения. Об этом
Пожилая жительница одного из домов на улице Лермонтова хранила украшения в платяном шкафу. Вор забрал их. Ущерб оценили в 80 тысяч рублей.
Оперативники установили подозреваемого по отпечаткам пальцев. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление мужчина 1972 года рождения.
Похищенное он сдал в ломбард. В ближайшее время украшения обещали вернуть владелице.
Подозреваемому грозит до шести лет по части 3 статьи 158 УК («Кража»). Его взяли под стражу.
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