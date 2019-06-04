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Фото: Pixabay.com
Житель Коврова пойдет под суд за использование «пиратской» компьютерной программы. Об этом
По версии следствия, с октября 2016 по апрель 2019 года глава местной фирмы использовал нелицензионную версию программного обеспечения для трехмерного проектирования объектов машино- и приборостроительной конфигурации.
«Для нейтрализации средств защиты объекта авторского права фигурант применил вредоносные компьютерные программы, позволившие обойти механизм защиты программного продукта», — пояснили в полиции.
Ущерб составил около 700 000 рублей.
На 40-летнего мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 146 УК («Незаконное использование объектов авторского права») и части 1 статьи 273 («Использование вредоносных компьютерных программ»). Обвиняемый частично возместил ущерб.
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