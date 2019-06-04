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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Заседание регионального правительства началось с вопросов, заданных сасовцами в соцсетях. Об этом рассказал Николай Любимов на своей
Напомним, перед рабочей поездкой в Сасовский район Николай Любимов
«Друзья, сегодня с ваших вопросов начали заседание правительства. Они уже в работе у руководителей города и района, профильных министров. На все конкретные проблемы — обязательно отреагируем и постараемся оперативно решить», — написал губернатор.
Большая часть вопросов Николаю Любимову касалась качества дорог.
«Поездку начал с осмотра строительства объездной дороги. Здесь также появится мост через реку Сасовку и путепровод. Проект позволит направить транзитные машины в обход Сасова и разгрузить городские улицы. На работы выделено более 466 миллионов рублей, рассчитываем сдать объект в этом декабре», — рассказал Любимов.
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