Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:16, 4 июня 2019 258
 0    0

Заседание регионального правительства началось с вопросов, заданных сасовцами в соцсетях — Любимов

Заседание регионального правительства началось с вопросов, заданных сасовцами в соцсетях — Любимов

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Заседание регионального правительства началось с вопросов, заданных сасовцами в соцсетях. Об этом рассказал Николай Любимов на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, перед рабочей поездкой в Сасовский район Николай Любимов попросил жителей откровенно рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются.

«Друзья, сегодня с ваших вопросов начали заседание правительства. Они уже в работе у руководителей города и района, профильных министров. На все конкретные проблемы — обязательно отреагируем и постараемся оперативно решить», — написал губернатор.

Большая часть вопросов Николаю Любимову касалась качества дорог.

«Поездку начал с осмотра строительства объездной дороги. Здесь также появится мост через реку Сасовку и путепровод. Проект позволит направить транзитные машины в обход Сасова и разгрузить городские улицы. На работы выделено более 466 миллионов рублей, рассчитываем сдать объект в этом декабре», — рассказал Любимов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Добро пожаловать в человейники! Какие угрозы исходят от микроскопических квартир

Добро пожаловать в человейники! Какие угрозы исходят от микроскопических квартир 1

Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь, но насколько комфортно жить в таких башнях?

Популярное
Комментируемое
Новое
15:10, 23 мая 2019 18 711
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
21:34, 25 мая 2019 18 070
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
12:46, 31 мая 2019 17 787
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
13:13, 1 июня 2019 17 524
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:00, 29 мая 2019 12 557
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 4
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум