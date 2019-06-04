Во вторник рязанские выпускники девятых классов сдали четыре экзамена

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Во вторник, 4 июня, прошла государственная итоговая аттестация у выпускников девятых классов. Учащиеся сдали сразу четыре предмета по выбору — химию, обществознание, географию, информатику и ИКТ. Об этом написал
В Рязанской области в форме основного государственного экзамена ОГЭ на химию зарегистрировались 1 056 человек, географию — 3572 выпускника, информатику и ИКТ выбрали 1570 обучающихся. Обществознание в этот день сдали 25 человек. Для этой дисциплины 4 июня являлся резервным днем.
Государственный выпускной экзамен организован для девяти ребят по химии и для трех — по информатике и ИКТ. Напомним, что ГВЭ сдают дети с ограниченными возможностями здоровья, для них созданы все необходимые условия.
Напомним, условием для получения аттестата об основном общем образовании является успешное прохождение ГИА-9 по обязательным предметам (русскому языку и математике) и двум предметам по выбору.
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