Во время ссоры с женой калужанин травмировал четырехмесячного сына. Приговор

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Во время ссоры с женой калужанин травмировал четырехмесячного сына. Об этом
В ноябре 2018 года пьяный 28-летний житель Малоярославецкого района поссорился с сожительницей. Ее сын-подростк пытался защитить мать и попросил подсудимого не кричать. В ответ тот несколько раз ударил 15-летнего пасынка. Один из ударов пришелся по голове младенца, который был на руках у старшего брата. В результате четырехмесячного мальчика госпитализировали. Его здоровью был причинен тяжкий вред.
Мужчину признали виновным по части 1 статьи 118 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Его приговорили к одному году и пяти месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства пяти процентов из заработной платы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ среду без холодной воды останутся рязанский детсад и жилой дом
|
cледующая новость →В рязанскую колонию попытались провезти телефоны с наушниками
Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь, но насколько комфортно жить в таких башнях?