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Фото: Pixabay.com
В Новомосковске швея украла у коллеги деньги и вещи. Об этом
В полицию обратилась работница швейной фирмы. У нее пропали деньги и вещи. Ущерб составил шесть тысяч рублей.
Оперативники выяснили, что к краже причастна коллега потерпевшей. Ранее судимая 30-летняя женщина призналась в краже. У нее изъяли похищенное.
Полицейские завели уголовное дело по статье 158 УК («Кража»).
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