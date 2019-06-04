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В Тамбовской области мотоциклист погиб в аварии с погрузчиком. Об этом
Авария произошла в понедельник, 3 июня, 18:30 минут на 42 километре дороги «Мичуринск-Петровское-Орел-Тамбов» в Петровском районе. Погрузчик «ПК-2701» при повороте столкнулся с мотоциклом Irbis Intruder.
Мотоциклист 1978 года рождения погиб на месте.
Погрузчиком управлял мужчина 1963 года рождения.
Фото сайта Тамбовского УМВД
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