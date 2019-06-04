В среду в Рязанской области потеплеет до +28 градусов. Прогноз погоды

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 5 июня, в Рязанской области потеплеет до +28 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью 1-6 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +6, +11 градусов, днем +23, +28 градусов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВо вторник рязанские выпускники девятых классов сдали четыре экзамена
|
cледующая новость →Касимовцу грозит пять лет тюрьмы за кражу смартфона
«Читай-город» составил список книг топ-блогеров, которые знают все об отношениях, могут поделиться самыми вкусными рецептами и рассказать, как создать дом мечты и раскрутить свой блог.