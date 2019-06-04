В Скопине сбили подростка, водитель скрылся

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в понедельник, 3 июня, в Скопине сбили подростка. ДТП произошло примерно в 19:00 на улице Карла Маркса, сообщила
По предварительной информации, 14-летняя школьница шла по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехала машина темного цвета.
Пострадавшая получила травмы, ей оказали медпомощь.
Водитель скрылся с места ДТП, его разыскивают.
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.