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16:15, 4 июня 2019 242
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В рязанскую колонию попытались провезти телефоны с наушниками

В рязанскую колонию попытались провезти телефоны с наушниками

Фото: УФСИН по Рязанской области

В исправительную колонию №2 пытались провезти 14 телефонов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Автомобиль «ГАЗ» остановили на КПП для досмотра. В закрученной музыкальной колонке помимо мобильных обнаружили 197 sim-карт, 13 зарядок, 5 пар наушников, 9 USB-шнуров и 2 адаптера «Micro CD». Все это собирались передать заключенным.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.


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