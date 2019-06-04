В рязанскую колонию попытались провезти телефоны с наушниками

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Фото: УФСИН по Рязанской области
В исправительную колонию №2 пытались провезти 14 телефонов. Об этом сообщила
Автомобиль «ГАЗ» остановили на КПП для досмотра. В закрученной музыкальной колонке помимо мобильных обнаружили 197 sim-карт, 13 зарядок, 5 пар наушников, 9 USB-шнуров и 2 адаптера «Micro CD». Все это собирались передать заключенным.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.
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