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19:30, 4 июня 2019 154
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В Рязани раскрыли две попытки изнасилования несовершеннолетних, совершенные в 2006 году

В Рязани раскрыли две попытки изнасилования несовершеннолетних, совершенные в 2006 году

В Рязани раскрыли две попытки изнасилования, совершенные в 2006 году. Об этом написал сайт регионального следкома.

Днем 3 июня 2006 года в Сасове неизвестный мужчина заманил на приусадебный участок заброшенного дома 13-летнюю девочку. Применяя насилие, он затащил ребенка в дом, где попытался совершить изнасилование. Малолетняя оказала активное сопротивление, вырвалась из рук злоумышленника и убежала.

Аналогичным образом он днем 21 августа 2006 года заманил в тот же дом 17-летнюю девушку. Там, мужчина напал на нее, связал руки и совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера.

Сасовская межрайонная прокуратура возбудила уголовные дела.

Подозреваемого удалось найти только через 13 лет. Им оказался житель Чучковского района, 1942 года рождения, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Его причастность к совершению данных преступлений подтверждена собранными по делу доказательствами.

В настоящее время, учитывая, что подозреваемый скончался в 2011 году, отбывая наказание в исправительной колонии за совершение другого преступления, уголовное дело прекращено.


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