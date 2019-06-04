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Фото: Pixabay.com
В Оке ищут тело утонувшего муромского подростка. Об этом
По данным следствия, в понедельник, 3 июня, около 15:00 трое подростков гуляли вдалеке от жилых построек в районе железнодорожного мостового переезда. Юноши решили доплыть до середины реки к бакену, установленному для ограждения фарватеров. На обратном пути 14-летнего мальчика отнесло течением в сторону моста, после чего он пропал из вида.
Подростки купались в запрещенном месте. Как отметили в следкоме, в понедельник из-за сильного ветра поднимались волны, которые влияли даже на ход барж и катеров.
Тело ищут водолазы МЧС со специальным оборудованием. Отмечается, что видимость от поверхности составляет не более 20 сантиметров, а у дна сложный рельеф.
«Детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе, почему трое школьников — ровесников находились в опасном месте без сопровождения взрослых», — уточнили в следкоме.
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.