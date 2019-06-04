В Новомичуринске сгорела угнанная «семерка»

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Фото: Издательство «Пресса»
В ночь на понедельник, 3 июня, в Новомичуринске сгорела машина. О пожаре сообщили местные жители, гулявшие по городу, пишет издательство «
Выехавший на место расчет потушил ВАЗ-2107, в автомобиле выгорел только салон.
Известно, что владелица «семерки» заявила об угоне. По ее словам, машина пропала около 23 часов, а в полночь она уже загорелась.
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