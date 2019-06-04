В Липецкой области после ссоры с родителями пропала 16-летняя девушка

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В деревне Бочиновка Усманского района Липецкой области пропала 16-летняя девушка. Она ушла из дома вечером 1 июня,
Студентка колледжа поссорилась с родителями. Она оставила записку с просьбой не искать ее. О пропаже дочери заявила ее мать.
Девушку ищут полицейские и волонтеры.
Следователи начали проверку.
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.