В Липецкой области «ПАЗ» врезался в мотоцикл, погиб подросток

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В Данковском районе Липецкой области «ПАЗ» врезался в мотоцикл, погиб подросток. Об этом
Авария произошла в понедельник, 3 июня, в 10:20 на 10 километре дороги Данков — Ярославы — Барятино. Предварительно, автобус «ПАЗ при обгоне врезался в ехавший попутно мотоцикл Stels.
За рулем машины был 53-летний мужчина, мотоциклом управлял 15-летний юноша. Подростка госпитализировали.
15-летний пассажир мотоцикла скончался до приезда медиков.
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